Председатель партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что есть все основания для признания закона об обороте сельскохозяйственных земель полностью не соответствующим Конституции

Так, Конституционный Суд Украины по представлению депутатов от «ОПЗЖ» открыл производство о признании не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года. Об этом сообщил народный депутат Виктор Медведчук.

По словам политика, цель оспариваемого закона по внедрению рыночного оборота земель сельхозназначения является нелегитимной, а его нормы нарушают статьи Основного Закона.

А именно: статью 13 Конституции Украины – лишая украинский народ права собственности на землю и ее ресурсы; статью 14 Конституции Украины – выводя землю как основное национальное богатство из-под особой охраны государства; статью 17 Конституции Украины – создавая угрозу территориальной целостности Украины, обеспечение которой является делом всего украинского народа как собственника земли и ее ресурсов.

Принятый закон о земле попирает также статью 73 Конституции Украины – нарушая конституционный принцип территориального верховенства Украинского народа как собственника земли и ее ресурсов, так как вопросы, касающиеся земли, которая является объектом собственности Украинского народа, не могут решаться вопреки его воле, без волеизъявления граждан Украины на всеукраинском референдуме.

Виктор Медведчук напомнил, что «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» – последовательный и принципиальный противник распродажи украинской земли как материальной основы нашего суверенитета.

«Мы сделаем все для того, чтобы украинская земля не была превращена в товар, как того требуют международные ростовщики: МВФ, Сорос и транснациональные корпорации», – пообещал народный депутат.