В День журналиста лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко вспомнил об ответственности и патриотизме наших СМИ, а также о фейковых медиа и ботах-журналистах.

Об этом пишет Знай.юа.

Для понимания угроз бото-ферм и псевдо-медиа хочу обратить внимание на многомесячную информационную атаку на Киевский Университет имени Тараса Шевченко!

Не тайна, что в Университете осенью состоятся выборы ректора и деканов ведущих факультетов. Именно поэтому, кучка неадекватів и кар‘єристів, многие из которых были и остаются чужими для университета, начали кампанию дискредитации вуза и в частности, юридического факультета. Для этого были созданы специальный телеграмм-канал, бото-фермы в Фейсбуке и Инстаграме. Одновременно привлечены так называемые общественные активисты и, самое главное, несколько высокопоставленных представителей правоохранительных органов, которых за несколько лет успели сделать и кандидатами наук, заслуженными деятелями!

Методы старые как у Гитлера с Геббельсом:

донос - медийная раскрутка доноса - обыск - медийная поддержка обыска и тотальная ложь, пока в нее не поверят!

Ни одного факта не подтверждено, тем более доказано, но осадок остался!

Я уже молчу о возможных последствиях планируемой дискредитации главного вуза страны накануне вступительной кампании!

Именно поэтому, как студент, аспирант и профессор Университета, требую от правоохранительных органов остановить эту грязную кампанию обысков факультетов и кафедр по доносам с фейковыми фамилиями и сконцентрироваться на борьбе с криминалом и преступниками.

Я убежден, что коллектив Университета Шевченко способен самостоятельно избрать своих руководителей и обеспечить должный уровень учебного и научного процесса.