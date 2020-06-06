Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу с журналистами



Об этом сообщает "РБК-Украина".

Известно, что встреча пройдет в государственной резиденции "Залесье". По плану мероприятия, Владимир Зеленский сначала осуществит велопробег длительностью в 5 километров, а потом покормит лошадей в компании журналистов.

Также во время встречи журналисты смогут задать свои вопросы президенту.

Стоит отметить, что государственная резиденция "Залесье" является одним из старейших заповедно-охотничьих угодий в Украине, и когда-то охотились Леонид Брежнев и Никита Хрущев, Фидель Кастро и Эрих Хонеккер.

Также, эту резиденцию в свое время очень любил беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, во время его правления резиденция была закрыта для посетителей.

Ранее СМИ сообщали, что президент на Троицу собрался отдохнуть неподалеку от Мелитополя и Кирилловки. Именно там, в Херсонской области находится остров Бирючий, который входит в состав Азово-Сивашский национальный природный парк.

Резиденция на острове появилась еще во времена Никиты Хрущева.

Для простых украинцев там тоже есть место: в 40 километрах от президентской «дачи» есть база отдыха. Кроме того, можно остановиться в расположенном неподалеку курортном поселку Кирилловка. Сутки проживания там обойдутся от 400 до 1500 гривен за номер или домик.

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