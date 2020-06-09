Десятки тысяч украинцев, которые отдали свой голос за команду президента Владимира Зеленского, уже почти год ждут обещанных "коррупционных посадок". Об этом пишет Знай.юа.
Однако, уже началось лето, а "сажать" массово коррумпированных чиновников пока так и не начали. О том, какие ныне существуют преграды в судебной системе, рассказал главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос.
Критическая нехватка судей по всей стране
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Одной из причин является то, что многочисленное количество судов на территории Украины сейчас являются недоукомплектованными.
"Человеческая натура предполагает ощущение двух базовых вещей – справедливости и закона. Закон – это конечная инстанция и подтверждение того, что человек хочет правды. Правды у нас невозможно добиться, поскольку сухая статистика говорит о том, что из предусмотренных в Украине 7 295 судей у нас заполнено 5 160, то есть более 2 000 судей на территории стране не хватает. А 87 судов у нас имеют по 1-му судье – они фактически не имеют права осуществлять судопроизводство. Самая большая проблема в Волынской, Черкасской, Винницкой областях. Что говорить, если даже Киевской области есть суды, в которых остро не хватает судей", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг, генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос.
По словам генерал-полковника юстиции запаса, реформа судебной системы Украины за годы существования страны проходит уже 3-й или 4-й раз, однако, несмотря на это, именно у нас, в отличие от других стран, наблюдается "судебная аномалия".
"Судопроизводство должно быть справедливым, законным и быстрым во времени. Все ожидают от власти видимой неотвратимости наказания, которая не растягивается на десятки месяцев, а то и лет. Ни в одной стране мира нет двух Верховных Судов – у нас же сейчас 2 Верховных Суда. Это – нонсенс, но это – законный нонсенс. И чем больше юридических "коллапсов", тем больше народу хочется плюнуть на это все, всех выгнать и поменять. Однако, судью невозможно поменять – его можно выбрать на должном конкурсе. Но, незнание, неумение, соблюдение признанных народными депутатами законов приводит к тому, что это превращается в фарс", – отмечает Анатолий Матиос.
Ярким примером быстрого решения громкого дела является судебный процесс руководителя избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пола Манафорта в Америке, что был рассмотрен за полгода, несмотря на необходимость международных поручений и изъятия международных документов.
"У нас, в связи с отсутствием заполненной, защищенной судебной ветви власти, никогда не будет правды, чтобы не делали правоохранители – полиция, прокуроры, НАБУ и все другие. Оно упирается в необходимость соблюдения требований закона, которые используют при законных основаниях стороны процесса, будь то обвиняемые, защитники или прокуроры. А в последнее время наблюдается страшная тенденция, когда прокуроры просто не являются на судебные слушания и они переносятся", – утверждает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг.
Как подчеркнул Анатолий Матиос, загруженность судов города Киева превышает отметку от 200 до 500 дел в производстве. Если поделить это количество на количество текущих рабочих дней в месяце, получается ужасная "норма" – по 1 – 2 минуты на одно дело.