Десятки тысяч украинцев, которые отдали свой голос за команду президента Владимира Зеленского, уже почти год ждут обещанных "коррупционных посадок". Об этом пишет Знай.юа.

Однако, уже началось лето, а "сажать" массово коррумпированных чиновников пока так и не начали. О том, какие ныне существуют преграды в судебной системе, рассказал главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос.

Критическая нехватка судей по всей стране

Одной из причин является то, что многочисленное количество судов на территории Украины сейчас являются недоукомплектованными.

"Человеческая натура предполагает ощущение двух базовых вещей – справедливости и закона. Закон – это конечная инстанция и подтверждение того, что человек хочет правды. Правды у нас невозможно добиться, поскольку сухая статистика говорит о том, что из предусмотренных в Украине 7 295 судей у нас заполнено 5 160, то есть более 2 000 судей на территории стране не хватает. А 87 судов у нас имеют по 1-му судье – они фактически не имеют права осуществлять судопроизводство. Самая большая проблема в Волынской, Черкасской, Винницкой областях. Что говорить, если даже Киевской области есть суды, в которых остро не хватает судей", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг, генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос.

По словам генерал-полковника юстиции запаса, реформа судебной системы Украины за годы существования страны проходит уже 3-й или 4-й раз, однако, несмотря на это, именно у нас, в отличие от других стран, наблюдается "судебная аномалия".

"Судопроизводство должно быть справедливым, законным и быстрым во времени. Все ожидают от власти видимой неотвратимости наказания, которая не растягивается на десятки месяцев, а то и лет. Ни в одной стране мира нет двух Верховных Судов – у нас же сейчас 2 Верховных Суда. Это – нонсенс, но это – законный нонсенс. И чем больше юридических "коллапсов", тем больше народу хочется плюнуть на это все, всех выгнать и поменять. Однако, судью невозможно поменять – его можно выбрать на должном конкурсе. Но, незнание, неумение, соблюдение признанных народными депутатами законов приводит к тому, что это превращается в фарс", – отмечает Анатолий Матиос.

Ярким примером быстрого решения громкого дела является судебный процесс руководителя избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пола Манафорта в Америке, что был рассмотрен за полгода, несмотря на необходимость международных поручений и изъятия международных документов.

"У нас, в связи с отсутствием заполненной, защищенной судебной ветви власти, никогда не будет правды, чтобы не делали правоохранители – полиция, прокуроры, НАБУ и все другие. Оно упирается в необходимость соблюдения требований закона, которые используют при законных основаниях стороны процесса, будь то обвиняемые, защитники или прокуроры. А в последнее время наблюдается страшная тенденция, когда прокуроры просто не являются на судебные слушания и они переносятся", – утверждает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг.

Как подчеркнул Анатолий Матиос, загруженность судов города Киева превышает отметку от 200 до 500 дел в производстве. Если поделить это количество на количество текущих рабочих дней в месяце, получается ужасная "норма" – по 1 – 2 минуты на одно дело.