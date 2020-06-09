Новая система разделения Украины на районы продемонстрировала свою полную несостоятельность

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Он обратил внимание на новый проект Минрегиона, согласно которому на карте Украины вместо 490 старых районов появится 112 новых. При этом ведущий возмущен тем, как именно территория страны была поделена на эти районы. Он обратил внимание на то, что это деление выглядит совершенно случайным. Так, есть районы, где население превышает миллион человек, а есть – где нет и ста тысяч жителей.

«Если вы не учитываете численность населения – а вы ее именно не учитываете – что вам помешало нарезать хотя бы компактно районы?», - удивился Лесев.

Он также отметил, что власть назвала этот проект реформой децентрализации, а это значит передача полномочий от центра в регионы.

«Ну а какие полномочия получают новые районы? Как в них будет формироваться исполнительная вертикаль? Путем прямого назначения из Киева? Тогда чем это отличается от того, что было?», - поинтересовался ведущий.

Еще один важный момент, по словам Лесева, это карта районирования Донбасса, где все новые районы совпадают с существующей линией фронта.

«Это говорит только об одном. Власти окончательно отказались от неподконтрольных территорий. Все эти Минские форматы, нормандские встречи – это до ж*пы. Вот вам карта новой Украины. Задокументированное доказательство того, что с той частью Донбасса мы прощаемся», - возмутился Лесев.

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