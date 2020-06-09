В Крыму начало курортного сезона ознаменовалось полной антисанитарией и кошмаром на пляжах
Фото с крымских курортов появились на страничке RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Там сообщается, что на пляжах уже есть люди, но условия для отдыха просто нетерпимые. И опубликованные кадры вполне это подтверждают.
"Температура морской воды в районе Алушты и Черноморского 17 градусов;18 градусов в р-не Феодосии и Севастополя; 19 градусов в Евпатории. Самая теплая вода в Керченском проливе(20 градусов) и в Азовском море(22 градуса) Холоднее всего под Кара-Дагом+14 "Такой себе и пляж в Судаке", - пишет блогер.
Также опубликованы фото из села Фрунзе. Местные пляжи больше напоминают свалки своими горами мусора.
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"Село Фрунзе, Сакского района. Курортный сезон еще не начался, а на набережных уже видны следы отдыхающих в виде гор мусора. Може, то прошлогодние следы?" – подписаны снимки.
Не намного лучше обстоит ситуация и в Ялте. Отдыхающих там мало, и мусор убирать также никто не спешит.
"Туристов на самом деле очень мало - на фото мы видим измененную Россией демографическую ситуацию в Крыму Балалайки-понаехи. Их Рать и традиции свои они тоже, конечно, привезли в Крым", - пишут блогер.
Отметим, оккупанты Крыма захватывают под застройку дикие пляжи, закрывают для посещения заповедные зоны, застраивая их, а теперь добрались и до туристических жемчужин полуострова.
Внезапно закрытым оказался подход к водопаду Коба-Чаир в Балаклавском районе. В сети пишут, что теперь туда попасть можно «только за бабки».
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