Телеведущий, журналист и общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал велопрогулку президента Владимира Зеленского с представителями СМИ в честь Дня журналиста

Группа журналистов была избрана — не всем ″повезло″ покататься с президентом на велосипеде. В то же время, на этой встрече присутствовали продюсеры информационных каналов и не только информационных.

Каким образом избирались журналисты для этой велопрогулки, не понятно. Но то, что Зеленский пытается ограничить круг представителей прессы, которым было бы разрешено с ним общаться, явно просматривается. К слову, после пресс-конференции Зеленского прозвучала соответствующее заявление от представителя ОП о том, что нужно ограничить пул журналистов, которые могут присутствовать на встречах с президентом.

Эту велопрогулку с журналистами раскритиковал телеведущий и общественный деятель Андрей Пальчевский. Он сравнил встречу президента с представителями СМИ с цирком.

Об этом Пальчевский сказал в эфире Newsone.

″У каждого президента есть свои причуды. Например, Янукович скакал по пенькам... Но интересно, что при каждом пуле разных президентов мелькают одни и те же лица″, - отметил Пальчевский.

Пальчевский отметил, что какой-то особой заслуги в том, что человек умеет кататься на велосипеде нет и сравнил журналистов с медведем в цирке, который за такое умение получает от дрессировщика сахарок.

″Я не знаю, удобно ли говорить на велосипеде... Можно еще на самокатах покататься вместе, или на тракторах... Но все это выглядит... Люди замучились от экзотики. Это же в конце концов не дрессированные медведи, правда? Это же люди поэтому в этом нет никакой особой заслуги. Если бы мы были детьми и смотрели, как мишка крутит педалями и получает сахар за это — это бы у нас вызвало умиление. Но когда я вижу, как посреди коронавируса катаются на велосипеде взрослые люди почти все без масок, а потом мы удивляемся, почему у нас вспышка коронавирус. Люди, которые наверху, декларируют такую позицию — вирус касается вас, но не касается нас″.

Подобные акции приводят в конечном итоге к потере рейтинга, особенно на фоне коронавирус, отметил Пальчевский.