В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об внесении изменений в Регламент Рады, касательно графика проведения пленарных заседаний (№ 3608), которым предлагается сократить время проведения этих самых заседаний.

Об этом предает Politeka.net со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроектом предусматривается установить, что в неделю, отведенную для пленарных заседаний, если не принято иного решения Верховной Рады, пленарное заседание продолжается с 10:00 до 15:00 (в пятницу - до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30. Понедельник и время после окончания пленарных заседаний отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, фракций и групп.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие "будет способствовать рациональному использованию рабочего времени в пленарные недели, в частности общее время работы парламента в пленарном режиме увеличится с 18 до 19 часов в пленарную неделю".

Ранее сообщалось, что стало известно, будут ли в Украине увеличивать пенсионный возраст после получения транша от МВФ.

Об этом в эфире украинского телеканала заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

По его словам, в условиях программы МВФ не предусмотрено повышение пенсионног возраста в Украине.

"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий", - успокоил Шмыгаль украинцев.

Глава Кабинета министров также отметил, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ, который был подписан накануне выделения транша в размере $5 млрд, нет жестких требований к конкретным вещам (например, по повышению тарифов на коммунальные услуги), а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.

Напомним, новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий отменяется, МВФ выдвинул Украине жесткое условие: что будет с выплатами.

Также Politeka писала, что пенсия минимум 4000: украинцам сообщили о резком повышении выплат из-за МВФ, раскрыты условия.