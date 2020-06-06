Стало известно, какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить транш от МВФ
О них пояснили в Кабмине.
В частности, министр финансов Сергей Марченко, развенчал миф о повышении коммунальных тарифов, пишет
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Он утверждает, что цена газа на отопительный сезон будет снижена.
«Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена», - заявил Марченко.
Что касается медицинской и образовательной реформы то вопрос укладывается в этот формат.
Он отметил, что переход на новые модели финансирования – это нормальный подход.
Говоря о пенсионной реформе, Марченко заверил, что о повышении пенсионного возраста речь категорически не идет.
Реформа налоговой системы, по словам министра, предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе.
Он обратил внимание, что в меморандуме упоминается приватизация, но там не говорится о конкретных предприятиях.
Министр прокомментировал слухи о необходимости пересмотра некоторых норм закона о рынке земли.
По его словам, никаких дополнительных обязательств нет, кроме тех, которые власть уже на себя взяла.
Напомним, кредиты МВФ вылезут боком для каждого украинца: "Дорогая коммуналка, большие налоги и...".
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