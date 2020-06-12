Украине придется считаться с интересами России при вступлении в НАТО

Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук, слова которого передает "Апостроф".

"Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украиной, которая есть, ее надо уважать, учитывать ее запросы. Украина будет считаться с российскими интересами. Да, ими нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет крепко на ноги", - заявил Кравчук.

Ранее американский дипломат Курт Волкер озвучил мнение, что Украина может вступить подписать соглашение с Североатлантическим альянсом несмотря на наличие временно оккупированных территорий.

По словам дипломата в НАТО не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, в которых оккупированы РФ территории, ибо в 5 статьи Альянса это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией, но если лишить РФ права вето в отношении вступления стран в НАТО, то можно не применять пятую статью до оккупированных территорий.

Также мы сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской конференции по безопасности раскрыл детали соглашения между штатами и Украиной в сфере вооружения.

"Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии", - отметил он.

Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией.

Как Politeka писала, что Пашинин резко высказался об украинцах из-за Донбасса.

Также Politeka сообщали, что Пашинин нашел виновных в бедах Украины.