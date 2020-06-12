Первым шагом в реформе «Укрзализныци» должно стать разделение сфер деятельности, что позволит наладить эффективную работу в каждой из них.

Об этом заявил народный депутат Константин Бондарев.



«Необходимо разделить эти сферы деятельности на отдельные структуры в компании, как первый шаг. А лучше – как отдельные государственные компании. Одна компания должна заниматься пассажирами, и только пассажирскими перевозками. И вот здесь первая задача, которую я вижу для менеджмента, - уже в первый год сократить убытки как минимум на 30%. И мы сохраним уже 3-4 миллиарда гривен. Это немаленькие деньги», - сказал Бондарев.



По его мнению, грузовые перевозки также следует выделить в отдельное направление и повысить прибыльность от этого вида услуг, но не за счет поднятия тарифов.



«Вторая тема – навести порядок с грузовыми перевозками. Это не значит поднять цену на перевозки. Вот представьте себе, все грузы, которые перевезли все вагоны. Так вот, государственные вагоны были еще год назад 25%, в этом году упали до 11. А все остальное – это частные вагоны. А где же они взялись, эти частные вагоны, в таком количестве? И почему Укрзализныця не покупает новые вагоны? Это ведь прибыльно. Нет, наверное, прибыльнее отдать кому-то этот рынок, а иметь что-либо другое, какую-то мотивацию. А управляет этим всем министр Криклий», - объяснил Бондарев.



Также депутат считает, что отдельные компании должны управлять инфраструктурой, ремонтом вагонов и локомотивов.



«Третья компания должна управлять инфраструктурой. Но не раздать в концессию Киевский вокзал, Львовский и прочие и сделать там барахолку, а привести их в порядок. Договориться с местными советами, с городами, которые тоже заинтересованы в том, чтобы был наведен порядок, и это действительно была архитектурная память города и инфраструктурный центр. Города и мэры в этом заинтересованы», - полагает Бондарев.



Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы «Укрзализныци» вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.



Ранее Госаудитслужба сообщала, что по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Укрзализныця» и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

По итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.