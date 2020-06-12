Депутат Александр Дубинский («Слуга народа») через собственный телеграм-канал и подконтрольное СМИ начал вторую волну информационной кампании против замминистра экономики Тараса Качки, который является заместителем председателя Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли.

Как сообщает enkorr, на рассмотрении Межведомственной комиссии находится жалоба группы «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой ограничить импорт дизельного топлива и сжиженного газа путем введения пошлины 8,46% на поставки из России.

Тарас Качка является заместителем этой комиссии и это не первая информационная атака на него со стороны депутатов и СМИ, ориентированных на лидера группы «Приват».

Дубинский называет Качку «шпионом», «лоббистом российских производителей» и обвиняет в нежелании удовлетворять прошение «Укртатнафты» и НАК «Нафтогаз Украины» о введении пошлин.

«В Минэкономики упорно не хотят у себя замечать русского шпиона», — заявил Дубинский в собственном телеграм-канале.

Очередная информационная атака на Т.Качку началась после ответа на письмо «Нафтогаза», в котором указано, что министерство «изучает полученную от производителей информацию и доказательства на соответствия требованиям, и наличие оснований для начала расследования».

Этот ответ лоббисты группы «Приват» восприняли как «отписку» и «затягивание процесса».

Параллельно подконтрольные «Привату» СМИ — в первую очередь агентство «УНИАН» и телеканал 1+1 — активизировали попытки обвинить Минэкономики в якобы защите интересов импортеров и отказе от поддержки национального производителя

Ранее сообщалось, что жалоба о проведении расследования в отношении импорта ДТ и СУГ из России была подана 21 января 2020 г. 22 мая 2020 г. Межведомственная комиссия планировала отклонить эту жалобу как необоснованную, но под давлением депутатов и СМИ из орбиты влияния группы «Приват», это решение удалось отложить до июня.

Напомним, ПАО «Укртатнафта», «Укрнафта» и АО «Укргаздобыча», контролируемые группой «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины», запросили немедленного введения пошлин 8,46% с ежегодным повышением их размера на 4,24 п. п. — с 8,46% в 2020 г. до 25,4% с 1 января 2024 года. Такие ставки привели бы к полной остановке поставок топлива из Российской Федерации.

Только на первом этапе убытки экономики от этого решения составят 11 млрд грн, по оценкам крупнейшего отраслевого объединения — Нефтегазовой ассоциации Украины. По расчетам «Консалтинговой группы А-95», в случае введения пошлин цены на топливо в Украине станут самыми высокими в Европе.

Поводом для введения пошлин, по мнению заявителей, является механизм обратного акциза, который применяется в РФ для регулирования цен на бензин и ДТ на внутреннем рынке.

Суть этого механизма в том, что если мировые цены на нефть высокие, федеральный бюджет выплачивает компаниям часть премии, которую российские нефтяные компании теряют, не поднимая цены на внутреннем рынке. В обратном случае, если цены на бензин на внутреннем рынке РФ выше экспортных, нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Этот механизм не имеет отношения к стимулированию экспорта топлива.

Кроме этого, само заявление украинских НПЗ содержит массу неточностей и противоречий. Например, тот же «обратный акциз» в РФ был введен только с 1 января 2019 г., в то время как заявители утверждают, что ущерб от него причиняется последние три года.