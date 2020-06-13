На официальном сайте и в фейсбуке компания напоминает, что работает исключительно в рамках законодательства

Сегодня ночью Burisma Group на официальном сайте и facebook-странице обнародовала сообщение, что «Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины».

Таким образом компания отрицает связь с людьми, задержанными при попытке дать $6 млн руководству НАБУ и САП. Вчера вечером НАБУ заблокировало на выезде из паркинга ДПС города Киева два автомобиля, один из автомобилей принадлежит заместителю начальника ДПС г Киева Ильяшенко Николаю Викторовичу. В СМИ фигурирует информация о трех задержанныхв связи с взяткой руководству правоохранительных органов, среди них Николай Ильяшенко и Андрей Кича.

Burisma Group официально дистанцировалась от операции САП и НАБУ и задержанных, в попытке подкупа Сытника и Холодницкого

В компании заявляют, что ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей.