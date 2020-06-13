Уже этой осенью в Украине должны пройти местные выборы. Уже активно обсуждаются претенденты на пост мэра Киева. Можно заметить, как ряд чиновников оживились и начали предвыборную кампанию.

Как передает Стена, народный депутат от партии “Слуга Народа” Николай Тищенко поделился снимком, как раздает помощь пожилым жителям Киева, сообщается в Telegram-канале The Панда.

Тищенко отметил, что есть пожилые люди, которым в силу возраста трудно выйти из дома за покупками, некоторым некому им помочь. Народный депутат отметил, что депутаты работают, чтобы пенсионеры могли оставаться дома, а они бы им приносили все необходимое. На снимке Николай Тищенко вручает пакет пожилой женщине.

В сообществе пишут, что увидев снимки с продуктовым набором, который вручает Николай Тищенко, было трудно поверить, что это именно чиновник на них.

Кроме того, Николай Тищенко не только раздает продукты пенсионерам, но и платит деньги за то, чтобы об этом “благородном” поступке узнало как можно больше людей. Комментируя снимок, автор написал, что это какое-то “днищное дно”.

До этого украинцы и так знали Никола Тищенко по телевизионным шоу, а во время карантина он прославился еще больше. Пока все рестораны по стране были закрыты на карантин и предприниматели несли убытки, ресторан “Велюр” Николая Тищенко регулярно посещали его коллеги по парламенту. Когда об этом стало известно общественности, украинцев очень возмутил поступок народного депутата.

Также стоит отметить, что помимо работы в Верховной Раде Николай Тищенко является председателем предвыборного штаба партии “Слуга народа” в Киеве на местных выборах этой осенью.