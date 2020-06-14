Журналист Андрей Пальчевский назвал условия, необходимые для революции в Украине

Как сообщает Politeka.net, он объяснил, почему украинцам не нужен новый "майдан" в эфире телеканала "News One" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

"Революции случаются когда? Когда голод. У нас не было ни одной революции - были Майданы. Язык живет своей жизнью, его не обманешь. Вот "Помаранчева революція" - и где она? "Революция" - это с латинского revolutio, "поворот колеса". Кто бы внизу - стал наверху, переворот. А у нас получается: те кто был наверху, остались наверху, а те, кто был внизу, там и остались, внизу. Революция это? Ответ: нет, это Майдан", - заявил телеведущий.

Андрей Пальчевский рассказал, что означает слово "майдан" и почему не нужно путать его с революцией. По его словам, после майданов в Украине ничего принципиально не меняется.

"И вот слово Майдан, по-турецки означает "площадь", это другое явление. Майдан - это большое протестное сборище людей, которое что-то требует и не добивается. Вот, что такое Майдан - почти революция, переворот, который почти переворот. Порошенко был из Партии регионов, был Майдан? Конечно. Ющенковский Майдан, так называемый, 2004 года, Майдан был против Януковича. Где был Янукович? Через пару лет уже был премьер-министром. Революция? Нет, конечно. Поэтому майданы останутся майданами, а революции - революциями".

Андрей Пальчевский предполагает, что со временем украинцы устроят настоящую революцию. Он допустил, что переворот в Украине уже начался, просто происходит в замедленном темпе. Чтобы изменить уровень жизни, стране необходим подходящий лидер.

"Будет ли революция в Украине когда-нибудь? Я думаю, да. Она необязательно будет кровавой, просто люди созреют рано или поздно. У стран бывает иногда столетиями застой, как в Китае, но в конце концов появляется свой Си Цзиньпин, свой Лех Валенса... Главное, чтобы у нас не появлялись Фидели Кастро", - подчеркнул Пальчевский. - "Я не хотел бы больше майданов, они ни к чему ни приводят. Я хотел бы электоральную революцию. Революции часто состоят из нескольких этапов, может быть, у нас замедленная. Но люди же должны понимать, что нас просто уже довели до состояния скота".

Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".

Также Politeka писала, что украинцев довели до состояния скота, Пальчевский заявил об угрозе революции.