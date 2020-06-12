Украинский журналист Андрей Пальчевский обратил внимание на то, что в Украине китайский вирус стал «классовой болезнью»

Об этом он заявил во время выступления в программе «Большой вечер» на телеканале NEWSONE. Пальчевский обратил внимание на то, что многие украинские чиновники говорят о китайском вирусе так, будто он касается только простых украинцев, а к ним самим не имеет никакого отношения.

«Вы заметили, что этот вирус стал самой классовой болезнью? Верхний класс он реально не затрагивает, затрагивает только простых украинцев», - отметил журналист.

Он признал, что похожая ситуация в эти дни наблюдается и в других странах, однако в Украине ей не помешал даже тот факт, что одними из первых зараженных были как раз политики. Несмотря на то, что вирус действительно поражал и чиновников, среди 870 смертельных случаев в стране политиков нет – жертвами стали только обычные украинцы.

Пальчевский объяснил что у такой ситуации есть простое объяснение: все потому, что политиков лечили совсем не так, как простых граждан.

«Конечно их (политиков - Ред.) лечили по-другому. Они рано сделали тесты, они рано начали лечение. Они прекрасно понимали, что это смертельная опасность. А после этого наши политики транслируют обществу другую идею: сейчас у нас будет послабление карантина, у нас все будет хорошо», - отметил Пальчевский.

Он подчеркнул, что ситуация в реальности отличается от этих обещаний, ведь вирус продолжает распространяться по стране быстрыми темпами.

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