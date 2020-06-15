Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook показал первые результаты своей работы. Об этом пишет Знай.юа. Далее приводим слова автора без комментариев.

416 проверок на 211 объектах государственного надзора и проведено 396 админпротоколов составлено территориальными и межрегиональными территориальными органами Госэкоинспекции в течение прошлой недели.

Также открыто 7 уголовных производств.

Какие самые громкие нарушения обнаружили на прошлой неделе:

✅незаконная вырубка деревьев в Ивано-Франковской области. Претензию предъявлено ГП «Гринявське лесное хозяйство» за рубку деревьев кубомасою 484,71 куб. м, что привело к убыткам более 2,3 миллиона гривен;

✅забор подземных вод без специального разрешения на пользование недрами ГКП «Фонтан» Белозерской поссовета в Херсонской области. Убытки составляют около 559,8 тысячи гривен. Сейчас готовятся материалы, которые будут переданы правоохранителям;

✅засорения бытовыми отходами земельного участка в с. Ясеновка Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Виновных пока не установлено, а вот убытки рассчитаны на уровне 612,7 тысячи гривен. Материалы направлены в районный отдел полиции.

Всего за период с 5 по 11 июня удалось выявить нарушения природоохранного законодательства, которые привели к убыткам в 4 миллиона 988 тысяч гривен, а общая сумма предъявленных претензий составляет 3 миллиона 853 тысячи гривен.

436 тысяч гривен ущерба взыскано в принудительном и добровольном порядке.

Кроме того, наложено штрафных санкций на сумму в 131 тысячу гривен, а в Госбюджет взыскано 99 тысяч гривен.