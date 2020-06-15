Украина оказалась обескровлена из-за бесчинств олигархов, которых никто не может приструнить

Об этом в программе «Пульс» на телеканале «112» заявил общественный деятель и телеведущий Андрей Пальчевский.

Он напомнил о том, что нынешний президент Владимир Зеленский – не профессиональный политик, экономист и т.д. На этом фоне он задался вопросом о том, готова ли Украина к тому, что его недруги могут попытаться его сбросить.

Пальчевский также поинтересовался, выдержит ли Украина новый Майдан.

«Мы учимся, но очень медленно. Я понимаю, что сейчас страна обескровлена 30-летием олигархической систему, полностью разбалансирована экономика. У нас как зашли в 91-м году олигархи, как забрали власть и деньги…а потом мы удивляемся, почему у нас самые бедные люди, почему у нас самое большое количество заробитчан. Почему у нас каждые пять лет революции? Потому что такую несправедливость, как мы унаследовали в 90-е годы, особенно при правлении Леонида Даниловича»..., - подчеркнул Пальчевский.

Он заметил, что Кучма, вероятно, не планировал строить такое общество, но остановить его появление просто не смог.

Кроме того, журналист заметил, что позже число олигархов в Украине увеличивалось с каждым новым президентом.

«Потом приходит Янукович – одним олигархом больше. Потом приходит Ющенко – одним олигархом больше. Да и он сам, злые языки говорят, что очень хорошо себя чувствует пчеловод – любитель на пенсии. А вы думаете он несчастный бедный ходит продает по 20 гривен за ведро мед?», - поинтересовался Пальчевский.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за людей из "Квартал 95" у власти — пора собирать новую команду.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл опасность МВФ для Украины: «Хотят превратить в поставщика рабской рабочей силы».

Также Politeka писала, что безнаказанность олигархата достигла предела, Пальчевский вынес вердикт.