Андрей Пальчевский возмутился бездействием украинской власти в борьбе с олигархами, и рассказал, чем чревата нынешняя ситуация

Такое заявление журналист сделал в "Прайме" телеканала "112 Украина".

«Для того чтобы догнать Польшу, сколько нам лет надо сейчас, 50? 50 и так далее. Для того чтобы догнать Польшу, что уже в принципе уже… из-за того, что профукали гады все, что можно… нам надо сделать то-то, то-то. Нам надо унять, утихомирить нашу элиту, их аппетиты. Ни один не поднял, ни один президент не поднял руку ни на одну голову, никого не посадили в тюрьму. И безнаказанность украинского олигархата достигла такого предела, что страна пала на колени от нищеты», - заявил он.

Пальчевский добавил, что президент Зеленский очень разочаровал украинцев и в этом вопросе.

«На фоне Зеленского, скажите мне, кажется Порошенко уже таким страшным? Я скажу – нет. Потому что разочарование такое, что даже уже этот Петя…», - отметил журналист.

Пальчевский подчеркнул, что сейчас необходимы решительные действия, иначе с такими темпами Украина может закончить очень плохо.

«Я хочу сказать, что наступило время взросления, детство кончилось. Иначе мы закончим реально на коленях, где-нибуть на клубничных полях Финляндии», - подытожил он.

Напомним, Пальчевский об угрозах Зеленскому: "Можно ненавидеть президента. Можно ненавидеть его семью. Но..."

Как сообщала Politeka, Пальчевский разнес Зеленского из-за людей из "Квартал 95" у власти — пора собирать новую команду.

Также Politeka писала, что Пальчевский предупредил украинцев о революции покруче любого Майдана: "Нас довели до состояния скота".