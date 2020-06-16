Украинцы не верят, что президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания
Об этом журналист Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала 112 Украина, передает Politeka.net.
По его словам, окружение главы государства организовало Владимиру Зеленскому "теплую ванну" и рассказывают, что его личный рейтинг составляет 40%.
"Я в это не верю (выполнение обещаний и переосмысление ошибок - ред.), и вы в это не верите, никто в это не верит... Перемены у руководителя государства могут возникнуть, когда он поймет, что началось давление народных масс", - заявил Пальчевский, упомянув в контексте беглого президента Виктора Януковича.
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По его словам, поведение Януковича резко изменилось, когда он почувствовал давление со стороны общества.
"До этого он ездил на охоту, маскировал одну из комнат в своем жилище под рабочий кабинет и оттуда вещал про успехи нашей страны. И здесь без давления ничего не будет. Президента погрузили в теплую ванну, придурки какие-то пишут ему 40%, м*рзавцы докладывают ему, что все спокойно в королевстве... Естественно, он (Зеленский - ред.) не понимает... Вот пересмотрите Марию-Антуанетту, она тоже думала, что ее все любят, пока не отрубили голову", - резюмировал Андрей Пальчевский в эфире телеканала.
Ранее Андрей Пальчевский предрек фатальное будущее Владимиру Зеленскому. По словам журналиста, больше половины украинцев рискуют оказаться за чертой бедности в результате нынешнего кризиса.
«Я думаю, гораздо больше чем половина будут за чертой бедности. Ждет цунами сегодняшних правителей. Начнется давление. Слава богу, у нас «родюча» земля, правда уже не наша…», - отметил журналист.
Он также отметил, что не исключает возможности того, что сейчас президенту Владимиру Зеленскому придется «поделиться властью».
Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за людей из "Квартал 95" у власти — пора собирать новую команду.
Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл опасность МВФ для Украины: «Хотят превратить в поставщика рабской рабочей силы».
Также Politeka писала, что безнаказанность олигархата достигла предела, Пальчевский вынес вердикт.