Беспорядки, сопровождающие избрание меры пресечения для Сергея Стерненко, были управляемой провокацией с политическими дивидендами, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине

Речь об этом идёт в статье «Провокации и дестабилизация ситуации в стране. Что на самом деле происходит под стенами суда по делу Стерненко?», опубликованной информагентством «УНН».

«Дело Стерненко спустя 2 года со скрипом все-таки дошло до разбирательств и привело к настоящему штурму здания суда. Такими акциями управляют определённые личности, среди которых и политики. И едва ли тут шла речь о какой-либо защите лидера националистов, на деле – очередная спланированная и отрежиссированная провокация по сценарию протестов в Штатах, только вместо Флойда - Стерненко. Не очень удачная попытка, ведь за радикалом Стерненко реально убитый человек и судят его по факту», - говорится в публикации.

Автор отмечает, что сторонники подсудимого, которых не пустили в здание суда, провоцировали стражей порядка, а также применили питарды и фаера.

«Звучат обвинения в адрес Авакова, несмотря на то, что дело Стерненко ведёт СБУ. Ведь настоящая цель представления - дестабилизация ситуации в стране, через дискредитацию всей правоохранительной системы. Сотрудников полиции толкали, обзывали, обливали из бутылки водой. Дело дошло и до нападения толпы на прессу, в частности журналистов Шарий.нет, Страна.юа, ZIK», - подчёркивает он.

Согласно статье, судебный процесс сопровождала мощная информационная кампания: «После отработанной по сценарию акции по плану в интернет-пространстве запустили «общественное мнение», и в сторону правоохранителей полетели обвинения в «излишнем давлении». И в избиении обвинили, правда пока подтвердить нечем. Однако, применение силы ради сдерживания массовых кровопролитий, беспорядков, способных причинить значительный ущерб - неотъемлемое право правоохранительных органов. Контроль над стихией толпы, не знающей цены человеческой жизни, - обязанность полиции», - говорится в публикации.

Автор также напоминает, что, несмотря на поддержу представителей «Голоса» и «Евросолидарности», «информационный повод Стерненко» оказался фактически однодневным.

«Подобный сценарий понемногу себя истощает: общество устало от проплаченных радикалов и псевдонационалистов, и любые попытки организовать беспорядки не будут восприняты и поддержаны. Возможно, какие-то локальные акции ещё и останутся, да и то - при условии их солидной финансовой поддержки», - подчёркивается в статье.