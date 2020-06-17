Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил о решении участвовать в выборах мэра Киева 25 октября

Такое заявление он сделал в прямом эфире телеканала "НАШ".

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева (Виталием Кличко - Ред.) за этот высокий пост. Потому что то, что происходит с Киевом, мне как жителю Украины не нравится. Моя столица должна быть другой. Более чистой, ухоженной и так далее...", - заявил политик, добавив, что хочет отремонтировать Киев и сделать его таким же классным, как он был до прихода Кличко".

Относительно Харькова Добкин заявил, что там «все в порядке, там мэра менять не надо".

Отметим, такое заявление всколыхнуло Сеть, похоже,что скандально известный политик снова опозорился.

«Ну если Гепа Допе ролик поставит, то успех гарантирован. Правда только в ютубе», «Лучше пусть брат попробует, ведь у Черновецкого получилось два раза стать мэром», «Добкин! Ты вообще в своем уме?? Кто тебя ждет в Киеве? Забросают яйцами, и это лучшее что может быть, на тебя противно смотреть, не позорь Киев, тебя здесь не ждут!!!», «Не везет киевлянам на меров», "И снова кто-то по дебильному тебе текст напишет, или кокса тебе опять не хватит!!! Лучше сиди в дома!!!" - комментируют заявление Добкина.

Михаил Добкин с 2006 по 2010 год был мэром Харькова, с 2010 по 2014 возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию, к 2014 году был членом "Партии регионов". Был народным депутатом IV и VIII созывов.

Напомним, скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "Будет всегда".

Как сообщала Politeka, похудевший Добкин показал, как спасается от вируса: "Спасибо, Одесса".

Также Politeka писала, что дочь скандального Добкина показала постаревшего отца, фото поражает: "так на папу похожи".