Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о политике Украины на оккупированном Донбассе

Слова политика приводит "Главред".

Александ Лукашенко убежден, что власти Украины должны провести выборы на оккупированных территория и, таким образом "выйти на границу с Россией".

"Все руководство (Украины - ред.), не только президент Зеленский, который пытается что-то там сделать (наследство у него тяжелое), должно пойти на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км", - отметил он.

В то же время лидер Беларуси считает, это будет не легко.

"Но это будет не просто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены. Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", - добавил Лукашенко.

По словам лидера Беларуси, Украине не стоит упускать шанс разрешетить конфликт, пока РФ готова к диалогу.

"Можно обвинять Россию сколько угодно (в конфликте на Донбассе - ред.), но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог", - подчеркнул он.

Ранее поэт Юрий Рыбчинский высказал свое отношение к оккупированному Донбассу. По его словам, из-за отношения, которое сложилось у жителей оккупированных территорий, Украине стоит задумать стоить ли за них бороться.

"Для меня Украина там, где есть украинский язык, культура, песня. Где живут люди, пусть даже разговаривают по-русски, но являются патриотами Украины. И от размера территории это не зависит. Это Россия может разбухать и считать, что она должна быть большой, словно беременная", - заявил он в одном из интервью.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.