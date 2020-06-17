Киевляне ответили на вопросы о мэре

По результатам опроса, проведенного Центром “Социальный мониторинг” 10-15 июня 2020 года в столице, большинство киевляне недовольны деятельность действующего городского головы Виталия Кличко

Так мониторинг электоральных ориентаций населения показал, что недовольны его работой 61,5% киевлян, довольны – 21,5%, затруднились ответить – 16,9%, пишет znaj.ua.

Это, скорее всего, связано тем, что киевляне до сих пор считают наиболее острыми и актуальными проблемами для города – плохое состояние дорог и тротуаров (47,8%), коррупции в городских органах власти (37,2%) и загрязнения воздуха, водоемов и почвы (23,9%).

Киевляне также оценили деятельность высшего руководства государства.

Относительно деятельности Президента Владимира Зеленского мнения киевлян разделились практически поровну: положительно – 43%, отрицательно – 37,9%, затруднились ответить-19%.

Работу Правительства под руководством Дениса Шмыгаля положительно оценили лишь 14,1%, отрицательно – 45,4%, трудно ответить-40,4%.

Верховная Рада во главе с Дмитрием Разумковым получила лишь 21,6% положительных отзывов, а вот отрицательных – 49,1%, трудно ответить-29,2%.

Социологическое исследование было проведено методом личного интервью’ю по месту жительства. Выборочная совокупность составляет 1000 респондентов, стандартное отклонение 1,9-3,2%.