Значні статки голова енергетичного комітету ВР Андрія Геруса мають кремлівське походження, він заробив їх, розваливши українську енергетику

Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, Андрій Герус заробив за рік 40 млн грн., зазначених в його декларації, пролобіювавши відкриття імпорту російського струму, щоб олігархи могли мати дешеву електроенергію для своїх заводів. І в той же час Кремль завдяки цьому отримав можливість захопити український енергоринок.

«Треба було усім цим олігархам давати дешеву електроенергію. Вони, РФ, білоруські... Я чітко написав, хто там стоїть з олігархів за цією схемою, йому на рахунки давали гроші, готівку. От звідки в людини, яка абсолютно прийшла в парламент гола, боса без сорочки став одним із найбагатіших людей в парламенті. 40 млн.грн», - сказав Москаль.

На його думку, Герус є агентом впливу РФ, який розвалив вітчизняну енергетику в інтересах Кремля, і за це він має понести відповідальність як за державну зраду.

«Розваливши енергетику України, більше нічого не треба, зразу будуть бунти шахтарів, електриків, зупиниться «Енергоатом», а він і так зупиняється. Це 111 стаття Кримінального кодексу. Значить державна зрада», - сказав Москаль.

Нагадаємо, за підсумками обов’язкового декларування за 2019 рік голова парламентського комітету ВР Андрій Герус не лише увійшов до ТОП-3 найзаможніших депутатів «Слуги народу», а й виявився одним з найбагатших парламентарів України.