Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус стал богатейшим депутатом из «Слуг народа» благодаря коррупционным схемам.

Об этом сообщили народные депутаты в комментариях журналистам телеканала «Украина», передает издание Сегодня.



Журналисты, в частности, рассказали об одной из коррупционных схем, получившей название «Золотой ключик», по которой подставные компании покупали электроэнергию в "Киевтеплоэнерго" дешевле, а продавали ее госкомпании "Укрзализныця" значительно дороже, таким образом зарабатывая на каждом проданном киловатте 38 копеек. За месяц на схеме зарабатывали 100 млн грн, соответственно государственный бюджет эту сумму терял.



По словам депутата Алексея Гончаренко, к этой схеме причастен Андрей Герус. «Ходят слухи, что к этому имеет отношение господин Герус, как председатель комитета по вопросам энергетики, и господин Коваленко, который является членом Национальной комиссии", – рассказал депутат.



В парламенте создали специальную следственную комиссию для расследования коррупции в энергетике.



"Комиссия при Верховной Раде будет рассматривать все схемы. Это также касается и тарифов на коммунальные платежи, деятельность посреднических фирм, созданных при участии топ-чиновников, которые сегодня охватили различные сектора промышленности и зарабатывают на этом", – сообщил народный депутат Украины (фракция "ВО "Батькивщина") Михаил Волынец.



В свою очередь депутат Валентин Наливайченко подчеркнул, что за незаконное обогащение во власти предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти лет. «Но это будет решать суд, и дело должно оказаться в суде", – подчеркнул депутат



Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме, получившей название «Золотой ключик», по поставкам электроэнергии «Укрзализныце», на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании «НЭК» Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП «Киевтеплоэнерго» продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу, поставляли ток «Укрзализныце» по цене 1,69 грн кВт-час. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе.