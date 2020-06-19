Прошел уже почти год с момента, когда Кабинет министров Украины одобрил результаты конкурсов заключения соглашений о разделе продукции по девяти углеводородных участков, но подписание соглашений так и не состоялось.

Инвесторы обязались вложить более 500 млн долларов в течение следующих пяти лет. Однако задержка может привести к отказу вкладывать средства. Об этом говорили во время онлайн-дискуссии «Состоится ли СРП в Украине?», передает "Знай.ua".

"Процесс подписания соглашений оказался довольно сложным. Я уверен, что никто не ожидал, что переговоры займут год", - отметил глава госслужбы геологии и недр Роман Опимах, добавив, что последнюю неделю государственная межведомственная комиссия собиралась три раза в полном составе для рассмотрения всех важнейших вопросов. Сейчас решение этих вопросов планируют донести инвесторам для проведения окончательных переговоров.

По словам партнера и руководителя практики энергетики и проектов в Украине, CMS Cameron McKenna, юридического эксперта по СРП Виталия Радченко проблема задержки возникает из-за отсутствия системной работы всех органов. Один вопрос нужно решать с двадцатью государственными представителями. А в условиях, когда в государстве постоянно происходит изменения в правительстве, когда цены на газ падают, желание инвесторов вкладывать средства в Украину нужно мотивировать и поощрять.

«Мы пытаемся убедить государство, что инвестору, который готов инвестировать 1 млрд 200 млн грн для начальной программы работ только по одному месторождению, нужно помогать. Пока мы имеем таких инвесторов, которые готовы вкладывать, мы их должны оберегать, держать и приумножать», - отметил Виталий Радченко.

Руководитель направления по развитию дивизиона «Разведка и Добыча» Группы Нафтогаз Евгений Сташенко, в салю очередь, указал на проблему в процессе проведения переговоров, а именно в отсутствии ответственного лица, которое могло бы финально принимать решения.

«Когда заседает комиссия, она часто не может принять единогласное решение. В особенности, если профильное направление не согласовывает определенную позицию. В таких ситуациях нет человека, который был бы готов взять на себя ответственность, опираясь на международные нормы», - сказал Сташенко.

Напомним, что в прошлом году Кабинет министров Украины определил победителей конкурса на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на девяти нефтегазовых участках в Украине (распоряжение №507 от 5 июля 2019 года). В частности, «Укргаздобыча» совместно с канадской нефтегазовой компанией Vermilion Energy получила право добывать нефть и газ на Балаклейском и Иванковском участке. Самостоятельно «Укргаздобыча» победила на двух участках - Берестянская и Бузивське.

«Юкрейн енерджи Л.Л.С.» получила разрешение на разработку Варвинского участка. Разрешение на разработку Зинковского участка получили «Ойл энд Гез оверсиз Трединг Би.Ви.» и ООО «Нафтогазексплуатация», соучредителем которой является компания «ДТЭК Ойл Энд Газ Б. В». «Укрнефтебурение» была признана победителем по Русановскому участку, а «Гео Альянс Партнерство и Гео Альянс Партнершип Б.В. - по Софиевскому участку. Компания «Велл КО» победила на Угневском участке.