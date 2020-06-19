Во время ток-шоу “Свобода слова” Савика Шустера на канале “Украина” мэр Днепра Борис Филатов высказал мнение, что Олег Ляшко должен быть в парламенте и поддержал его на довыборах по 208 округу, передает Информатор.

Глядя на то, как лидер Радикальной партии отстаивает свое мнение у микрофона, градоначальник Днепра заявил:

“Олег очень сильно соскучился по политическим дебатам и по парламенту. Вот такой депутат должен быть в парламенте”, – сказал мэр Днепра.

Напомним, Олег Ляшко заявил о своем намерении баллотироваться по 208 округу, где ЦИК назначила перевыборы в связи со смертью депутата-мажоритарщика Валерия Давиденко. Выборы пройдут 25 октября 2020 года.