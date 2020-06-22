Парламентарий Ренат Кузьмин инициирует общественную дискуссию для окончательного определения национальной идеи Украины

Об этом нардеп заявил во время сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, за годы независимости Украина превратилась в одну из беднейших стран Европы.

"Если Украина за годы независимости из страны, которая по своим экономическим показателям была тождественна Франции, превратилась в самую бедную страну Европы, которая экономически уступает многим странам Латинской Америки и Африки, то, возможно, она выбрала неверный путь? И, возможно, этот путь не украинский, а навязан извне?" - задался политик вопросом.

Ренат Кузьмин не сомневается, что к украинской национальной идее присоединилось много внешних сил, из-за чего был нанесен вред и рядовым украинским гражданам, и стране в целом.

"Никто не может знать лучше нас, как нам жить, поэтому мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство в интересах его народа, к чему призываю присоединяться всех желающих", - подчеркивает нардеп.

Парламентарий также добавил, что привлечение к этой работе требует не только таланта, ума, опыта, но и большой смелости, ведь внешние силы, воздействующие на Украину, так просто своих позиций не сдадут.

Автор инициативы открыт для идей относительно того, какой должна быть площадка для коммуникаций, чтобы со всеми неравнодушными творить новые украинские реалии. Поэтому нардеп Ренат Кузьмин предлагает начать писать всем, кто готов творить будущее страны, ему лично в соцсети Фейсбук и Телеграмме.