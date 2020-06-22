Новая национальная идея Украины может быть определена в рамках общественных дискуссий

Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил парламентарий Ренат Кузьмин.

Политик отметил, что украинцы могут использовать его представительства в Facebook и Telegram для проведения общественных дискуссий по поводу новой национальной идеи.

"Никто не может знать лучше нас, как нам жить, поэтому мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство в интересах его народа, к чему призываю присоединяться всех желающих", - объяснил Ренат Кузьмин.

По его словам, этот проект не является политическим, поэтому в нем могут участвовать абсолютно все украинцы.

«Я вижу участниками этой платформы всех неравнодушных украинцев – всех без исключения. Независимо от политических пристрастий. Этот проект не партийный, и не политический. Он не имеет отношения к целям и задачам каких-то конкретных политических партий Украины - это общественно-социальная инициатива. И любой, кто считает своим долгом спасать страну, выводить ее из кризиса, и делать Украину успешной и процветающей страной, любой, кто этого хочет, может присоединиться к нашей идее», - добавил нардеп на пресс-конференции.

Подытоживая, Ренат Кузьмин пообещал, что лично будет изучать представленные ему идеи и обсудит их с каждым, кто откликнется на его призыв.

Ренат Кузьмин предложил начать писать всем, кто готов творить будущее страны, ему лично в соцсети Facebook и Telegram.