В Украине началась волна протестов против реванша пророссийской «пятой колонны». Сегодня в Ровенской области произошли столкновения между патриотами и «титушками» нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как сообщил Диалог, 23 июня в Березно под Ровно активисты «Национального корпуса» пикетировал приемную нардепа от «Слуги народа» Сергея Литвиненко, который призывал принять законопроект об особом статусе Донбасса, чтобы «придать динамику» переговорам в минском и нормандском форматах.

На место прибыл нардеп Илья Кива в окружении молодых людей крепкого телосложения. Активисты забросали их яйцами. «Очень быстро митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители весьма жестко начали задерживать протестующих. Были слышны стрельбы и взрывы петард», — пишет Диалог.

Собравшиеся у приемной активисты «Нацкорпуса» заявили, что выступают против реванша пророссийских сил, которые «решили привлечь силовой блок, чтобы раскачивать ситуацию в Украине».

Как сообщалось ранее, 15 июня в Киеве проходило два параллельных митинга сторонников и противников пророссийского блогера Анатолия Шария. Спустя два дня на станции метро «Театральная» произошла драка с участием мужчин, одетых в одежду с символикой блогера. 23 июня в Житомире главу городской ячейки партии Шария избили, после того как он брызнул слезоточивым газом в лицо ветерану АТО.