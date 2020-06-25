Скандальное видео разговора главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и главы президентской фракции Давида Арахамии мгновенно стало сенсацией, а фраза из диалога "Баба рабочая, как корабельная сосна" фактически уже стала крылатым выражением

Да вот только без последствий такое "дикое высокомерие" не пройдет – по словам главного военного прокурора Украины 2014 – 2019 гг, генерал-полковника юстиции запаса, кандидата юридических наук Анатолия Матиоса, всплыть они могут уже на осенних местных выборах, пишет Знай.

"Дикая заносчивость и мещанское селюцтво"

Как известно, сразу после резонансного "взрыва" Александр Корниенко назвал видео, записанное во время визита в Николаев, смонтированным, и что описание "бабы рабочей" вообще не относилось к нардепа Ирины Аллахвердиевой. Свое видение ситуации он изложил на официальной странице в Фейсбуке.

"Понимаю, что многих возмутил распространенный телеграмм каналами наш разговор с Давидом Арахамией в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться. Запись была смонтирована, соответственно фразы вырванные из контекста. В монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. Я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей – в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения. Мы обсуждали товарищей и соратников по политике, как товарищей и соратников по политике", – написал Александр Корниенко.

Но, несмотря на сообщение главы партии "Слуга народа", общество продолжает обсуждать громкую запись – при чем, у многих такое "наглое словечко" вызвало откровенное отвращение и возмущение.

"Дикая заносчивость и мещанское селюцтво Корниенко и точно, мягко говоря, не очень умного Арахамии по отношению к коллеге Аллахвердиеврй вызывает одну реакцию – сделали они, а стыдно мне. Корниенко отдувается за себя и Арахамию - уже "забыл" собственную ложь о монтаже разговора. Признал подлинность собственной словесной отвратительности на пару со своим коллегой по разуму. Печально это", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг. Анатолий Матиос.

А последствия такого "прокола" вполне могут всплыть уже за несколько месяцев.

"Осенние местные выборы обещают быть веселыми. Убежден, что возле урны избиратель вспомнит этот и ряд других "проколов". Украину жалко – наверное, заслужила она этих надутых корабелов too much. Как же они нас, граждан Украины, между собой называют? Надеюсь не быдлом и челядью", – подчеркивает Анатолий Матиос.