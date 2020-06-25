Впровадження держкомпанією Укрзалізниця європейської практики довгострокових договорів з підрядниками стало причиною інформаційної атаки на міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи серію публікацій в ЗМІ проти міністра, пишет Gazeta.ua.

"Укрзалізниця - величезна компанія, і завжди знаходилися сили, які намагаються її дестабілізувати. Очевидно, що довгострокові договори дозволять підрядникам ефективніше планувати виробництво, інвестувати в модернізацію, і з часом знизити ціни на послуги та комплектуючі. Для України це означатиме стримування цін на вантажні і пасажирські перевезення. Але такий європейський підхід подобається не всім, що вилилося в атаку на Криклія", - вважає Давидюк.

Також політолог зазначив, що оскільки довгострокові відносини УЗ впроваджує не з якимось одним підрядником, а з дуже багатьма, і за великою кількістю товарів і послуг, міністра інфраструктури ніяк не можна звинуватити у створенні перекосів на ринку.

"На мій погляд, атака з боку бізнесу, зацікавленого в дестабілізації Укрзалізниці, зараз тільки зміцнює політичні позиції міністра Криклій. Якщо реформи викликають опір у прихильників старих порядків, значить це варті реформи", - резюмує Давидюк.