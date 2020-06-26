Президент Владимир Зеленский рассказал о том, какой совет хотел бы дать своей дочери

В Skype-интервью канадскому изданию "The Globe and Mail" Зеленский отметил, что пандемия серьезно повлияла на жизнь всего мира. Сложившаяся ситуация требуют изменений от каждого человека, нужно быстро менять и приспосабливаться к новым условиям. В частности это касается и профессиональной сферы.

В будущем, по мнению президента, больше всего перспектив и успеха будет в представителей ИТ-сферы.

Зеленский рассказал, что если бы сейчас его 15-летняя дочь спросила у него совет о выборе профессии, он бы посоветовал ей выбрать такую работу, где она сможет зарабатывать сама, на расстоянии и без коллектива, благодаря диджитал-программам.

"То, что уже произошло, – это изменение отношения к себе, к своей профессии... В мире появится новое направление, новый подход к образованию, образовательных программ. Я понимаю, что детям важно быть и учиться вместе – это социум, микроклимат – но мы должны быть готовыми к таким вызовам. Думаю, будущие Рокфеллеры появятся именно по IT-технологиям. Это уже есть, но их будет еще больше", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказывал, что его дочери не просто приходится из-за перемен, вызванных его президентством.

«Есть какой-то дискомфорт от того, что нужно научиться жить, когда всегда рядом охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей», - рассказал президент.

С такой жизнью нелегко было бы смириться и многим взрослым, а особенно тяжело изменения переносит дочь Зеленского. Сейчас она находится в подростковом возрасте и, что весьма предсказуемо, ей как и всем тинейджерам хочется больше свободы. Однако из-за того, что ее отец президент страны – девочке редко удается укрыться от службы безопасности, да и вообще – внимание к их семье, разумеется, повышенное.

«Особенно [особенно тяжело переносит] моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт», - рассказывал ранее Зеленский от том, как жизнь его семьи изменилась в связи с президентством.

Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей: 15-летнюю Александру и 7-летнего Кирилла.