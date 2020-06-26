К попыткам запугать экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун оказался причастен скандально
Так, на днях Уляна Супрун заявила о попытке напугать ее.
"Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать", - написала она 23 июня у себя в
По ее словам, после этого мужчина побежал и спрятался в машину, которая выехала со стороны офиса главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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Супрун также опубликовали фото авто и мужчины.
Позже
Теперь же стало известно, кто был за рулем авто – этим человеком оказался экорейдер Павел Куфтырев. Именно он поручил своему охраннику подойти и напугать Супрун, а когда их начали фотографировать он забрал своего подопечного и уехал.
Как известно