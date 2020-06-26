Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский подчеркнул, что украинцам еще рано расслабляться, так как наша страна далека от победы над китайским вирусом

Пальчевский подчеркнул, что все оптимистические заявления властей, которые предполагают, что Минздрав вот-вот одержит победу над заболеванием, ошибочны. Об этом он рассказал в эфире программы "Пульс" на телеканале 112 Украина.

«Мне кажется, у некоторых руководителей сложилось такое впечатление, что еще чуть-чуть, и Минздрав получит победу над вирусом. И президент Зеленский с такой ребяческой уверенностью сказал о том, что мы "мастера спорта по борьбе... с коронавирусом". Так вот, что они "мастера спорта по борьбе" в этом я не сомневаюсь, а вот, с коронавирусом... главы государств не имеют права расслабляться, потому что каждый из них это ролевая модель», - уверен общественник.

Он добавил, что сейчас в медицинской сфере как никогда процветает коррупция, а это только отдаляет страну от окончания эпидемии.

«Мы должны понимать, медицинский бюджет сейчас - это самый сладкий для коррупционеров кусок», _ подчеркнул Пальчевский.

Он добавил, что пока человечество так и не изобрело вакцину от вируса, однако в Германии заявляли, что она может быть готова к сентябрю. Пальчевский напомнил, что даже после выпуска вакцины для преодоления пандемии нужно будет вакцинировать 70% мирового населения.

«А мы занимаем последнее место в Европе, у нас протестирован 1% населения... это вообще ничего. И дальше они от балды пишут цифры», - возмутился эксперт.

Напомним, Пальчевский раскрыл суть предвыборной кампании Кличко: «Четыре года воруем, полгода изображаем…».

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался после нового зашквара Слуг.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский ярко отшил "Слуг народа" с их предложениями: "Я бы на это никогда не пошел".