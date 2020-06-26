Экс-руководитель штаба "Национального Корпуса" и ветеран "Азова" Родион Кудряшов назвал народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву трусом и "лысой гн*дой" и вызвал его на поединок.

Об этом сообщает издание Вести.

Так Кудряшов отреагировал на информацию, что Кива написал обращение в Генпрокуратуру с требованием открыть против него уголовное производство за якобы нападение на полицейского в декабре 2019 года.

"Ватный петух Кива требует у Генпрокурора арестовать меня за нападение на полицейского в декабре 2019-го", - сообщил Кудряшов у себя в Telegram. Также он опубликовал видеобращение к Киве.

"Ильюша! Ты лысая гн*да и сс*кло. Разве не ты обещал нас, патриотов, убивать вместе со своими боевыми петушками? Что случилось? Почему передумал вдруг? Почему вместо честного мужского разговора ты пишешь заявления? … Ты ватная мр*зь, рассказываешь, какой ты смелый… Ты не герой, ты обычный балабол, который не отвечает за свои слова", - обратился "азовец" к нардепу.

Кудряшов вызвал Киву на поединок, чтобы выяснить все вопросы в настоящем мужском разговоре. "Чтобы расставить все точки над вызываю тебя, ватная мр*зь, и твоих подельников на поединок: открытый - закрытый, разговор: открытый – закрытый. Докажи, что ты мужик. Пока для нас ты сс*кливый петушок. Балабол, который кукарекает на своей жердочке ОПЗЖ" - резюмировал ветеран "Азова".