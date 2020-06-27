Об истории с мандатом Святослава Вакарчука рассказал в своем Фейсбук политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко. Об этом пишет Знай.юа.

История с мандатом Вакарчука - хрестоматийная для иллюстрации того, как не надо делать!

1. Для того, чтобы ВР поддержала решение о завершении парламентской карьеры нужно как минимум прийти на заседание парламента и выступить с объяснением своей позиции, а не прятаться! Тогда, 226 голосов - гарантировано!

2. Для реализации собственного частного желания не стоит узаконивать неправовой механизм лишения мандата для всех в этом созыве ВР.

(О том, как незаконно забирали мандат у меня Порошенко-Гройсман-Охендовский другим вместе)

3. Накануне Дня Конституции напомню, что статья 81 Основного Закона предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата - на основании закона по решению высшего руководящего органа партии…

Как известно, законопроект об императивном мандате до сих пор обсуждается в комитетах!

4. О недопустимости применения императивного мандата как составляющей партийной диктатуры смотри также соответствующие резолюции ПАСЕ и рекомендации Венецианской комиссии.

Итак, демократическая, либеральная, проевропейская политическая партия, чтобы снять ответственность со своего лидера, который устал работать в ВР, создает неправовой, авторитарный прецедент лишения мандата уже в нынешнем созыве для всех.

Я уже молчу о правомерности проведения сьезда партии в условиях карантина (это, что было не более 10 делегатов или его проводили в парке или на стадионе из расчета 5 кв. метров на человека?!)

Итак, мои рекомендации для Голоса:

- остановите эту политико-цирковое представление с кулуарным и незаконным методом лишения депутатства Вакарчука;

- убедите его прийти на заседание ВР и в своем выступлении привести аргументы своего поступка и попросить депутатов принять решение о сложении мандата.

Желаю Вашей партии успехов и не забывайте, что правильная и ответственная политика - это действовать не по приколу!