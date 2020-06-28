Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook

Далее приводим слова автора без комментариев, передает Znaj.ua.

Так случилось, что Конституция как основной закон Украины, которую все знают, уважают и выполняют, в полной мере действует лишь на свой праздник.

И причин этому много:

- это и критика команды Кучмы, как они назвали - «ночной Конституции», на следующий день после ее принятия;

- это и постоянное стремление всех президентов свои просчеты списать на неправильную Конституцию и начать борьбу за ее переписывание в своих интересах;

- это и слабая просветительская работа педагогов и ученых относительно значения и роли Конституции…

Все это вместе привело к тому, что имеем Конституцию больше для праздника и мира, чем для исполнения власти и жизни общества.

Потому что и власть нынешняя и не знает, и не выполняет Основного Закона, а общество возможно и знает, но не уважает, потому что не верит в ее действенность!

Приведу примеры такого печального положения вещей, учитывая деятельность новой власти.

Итак: идеологи ЗЕ-команды начинают свою парламентскую работу с заявления о необходимости …465 изменений в Конституцию (Конституция содержит 161 статью). Затем почти одновременно вносят 7, КС поддержал - 2. За это год одно изменение о депутатской неприкосновенности вступило в силу.

Слава богу, что всей общиной остановили эту бредову идея конституционного турбоспама!

Кроме замысла тотального латания и пересмотра Конституции, который я считаю вредным, имеем другую беду - это хаотичное принятие Законов без общества. Законопроекты пишут лоббистские структуры на заказ или международных структур или бизнеса, а депутаты легализуют их и голосуют не читая!

Значительное количество данных законопроектов прямо противоречит Конституции или ставит под сомнение выполнение ее статей.

Из последнего:

в соответствии с новой редакцией Закона о полном общем среднем образовании от 16 января 2020 года статья 9 предусматривает зачисление в учреждения образования для получения базового среднего образования (5-9 классы) и профильного среднего образования (10-12 классы) на конкурсной основе. В то же время статья 53 Конституции определяет полное среднее общее образование как доступную и безвозмездную, а конкурсные принципы предусмотрено только для высшего образования!

Как надо правильно действовать сейчас!

1. Обеспечить знание Конституции Украины.

Убежден, что все государственные служащие, а в перспективе и все граждане должны пройти курсы изучения хотя бы основ Конституции. Это надо начинать со школ и завершать обязательно‘язковістю тестирование для государственных служащих!

2. Закончить институциональное создания Конституционных основ государства. До сих пор ВР не приняла ряд Законов, которые обеспечивают эффективное выполнение Конституции. Это - законы о всеукраинском и местных референдумах, о деятельности офиса и консультативно-совещательных органов Президента, о парламентскую коалицию и оппозицию…

3. Обеспечить ответственность за невыполнение норм Конституции.

Это и порядки вступления в силу решений КС и референдумов и четкая процедура подписания и обнародования Законов и определена ответственность за их нарушение.

Без этого мы не получим Конституцию, которую все знают, уважают и выполняют!

С праздником Конституции, Украина