Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook
Далее приводим слова автора без комментариев, передает Znaj.ua.
Так случилось, что Конституция как основной закон Украины, которую все знают, уважают и выполняют, в полной мере действует лишь на свой праздник.
- это и критика команды Кучмы, как они назвали - «ночной Конституции», на следующий день после ее принятия;
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- это и постоянное стремление всех президентов свои просчеты списать на неправильную Конституцию и начать борьбу за ее переписывание в своих интересах;
- это и слабая просветительская работа педагогов и ученых относительно значения и роли Конституции…
Все это вместе привело к тому, что имеем Конституцию больше для праздника и мира, чем для исполнения власти и жизни общества.
Потому что и власть нынешняя и не знает, и не выполняет Основного Закона, а общество возможно и знает, но не уважает, потому что не верит в ее действенность!
Приведу примеры такого печального положения вещей, учитывая деятельность новой власти.
Итак: идеологи ЗЕ-команды начинают свою парламентскую работу с заявления о необходимости …465 изменений в Конституцию (Конституция содержит 161 статью). Затем почти одновременно вносят 7, КС поддержал - 2. За это год одно изменение о депутатской неприкосновенности вступило в силу.
Кроме замысла тотального латания и пересмотра Конституции, который я считаю вредным, имеем другую беду - это хаотичное принятие Законов без общества. Законопроекты пишут лоббистские структуры на заказ или международных структур или бизнеса, а депутаты легализуют их и голосуют не читая!
Значительное количество данных законопроектов прямо противоречит Конституции или ставит под сомнение выполнение ее статей.
Из последнего:
Как надо правильно действовать сейчас!
1. Обеспечить знание Конституции Украины.
Убежден, что все государственные служащие, а в перспективе и все граждане должны пройти курсы изучения хотя бы основ Конституции. Это надо начинать со школ и завершать обязательно‘язковістю тестирование для государственных служащих!
3. Обеспечить ответственность за невыполнение норм Конституции.
Это и порядки вступления в силу решений КС и референдумов и четкая процедура подписания и обнародования Законов и определена ответственность за их нарушение.
Без этого мы не получим Конституцию, которую все знают, уважают и выполняют!
С праздником Конституции, Украина