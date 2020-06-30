Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від “Слуги народу” Галина Третьякова заявила, що подає до суду на лідера Радикальної партії Олега Ляшка “за образи”

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише Інформатор.

“Повністю погоджуюсь з оцінкою себе пана Ляшка. А за образи – в суд”, – написала Третьякова.

Ляшко вже відреагував на заяву Третьякової.

“Коли вона погрожує на мене подати до суду – а за що? За те, що я назвав її дурепою? Так я ще зараз повторю: кончена дурепа, тому що нормальна людина таку єрєсь говорити не може”, – сказав лідер Радикальної партії в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Раніше Галина Третьякова заявила, що безробітні народжують “дітей низької якості” та підтримала ідею стерилізації.

Така заява політика обурила українців, а Олег Ляшко вимагав її відставки з посади Голови соціального комітету і складення нею депутатського мандату.

Також він порівняв висловлювання Третьякової з постулатами расової теорії Гітлера. Однак Третьякова розповіла, що не збирається йти у відставку і складати депутатський мандат.

Днями вона потрапила у новий скандал – політик зробила різку заяву щодо родичів людей, зниклих на Донбасі.