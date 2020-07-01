Компрессорщик Кошкин в своём в телеграм канале ответил на угрозу народного депутата Украины Дмитрия Лубинца, который питается отжать предприятие в простых рабочих.
Об этом сообщает "Багнет".
В видео обращении Кошкин вместе с трудовым коллективом производителя «Семок» обращается к депутату Лубинцу:
«Депутат Лубинец, послушай нас, дорогой, ты нам уже столько здесь натворил чудес, что нам уже некуда деваться. Но ты извини, народ не сдается - у нас коллектив сплоченный, приедем- накормить тебя семечками, что ты в последующий раз не захочешь с нами дела иметь. Оставь нас в покое и дай нам спокойно работать - кормить наши семьи, детей, бабушек, внуков».
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Напомним, сегодня на телеканале Рада ТВ народный депутат Украины Дмитрий Лубинец с депутатской группы За будущее дал официальный брифинг, где угрожал трудовому коллективу производителя «Семок" своим статусом народного депутата.