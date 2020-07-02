Рейтинг президента Владимира Зеленского самый низкий со времен выборов, по данным социологической группы Рейтинг у Зеленского зафиксировано почти 5% падение рейтинга.

Об этом говорится на сайте группы, передает "Апостроф".

Так по результатам опроса, проведенного с 24 по 28 июня за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 34,6% избирателей (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), месяцем ранее этот показатель достигал 39,3%.

По сравнению с прошлым месяцем изменения коснулись и второго места, вместо Юрия Бойко на нем снова оказался Петр Порошенко с 11,4% поддержки, далее идет Юрий Бойко - 11,2%, Юлия Тимошенко - 7,2%, Игорь Смешко - 6, 7%. Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% - не определились.

Исследование проведено Социологической группой Рейтинг с 24 по 28 июня 2020 методом личного интервью. Было опрошено 2000 респондентов по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.