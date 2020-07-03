В Верховной Раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатами от "Европейской Солидарности"

Как передает Politeka.net, причиной конфликта стал отказ партии "ЕС" принимать законопроект о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без ВНО без правок, как это предложили депутаты от "Слуги народа."

В результате представители "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну.

Дмитрий Разумков, перейдя на русский язык, кричал депутатам от "ЕС", чтобы они не ломали мебель в Верховной Раде.

"Не повышайте на меня голос и пальцем в меня тоже тыкать не надо. Я могу еще раз повторить и на русском и на английском", - сорвался спикер.

В итоге документ поддержали 310 народных депутатов.

Теперь абитуриенты из ОРДЛО смогут поступить на основании вступительных экзаменов в любой вуз страны в пределах установленных квот.

На данный момент такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

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