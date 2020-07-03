Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у неділю, 28 червня, приїхав до міста Борзна Чернігівської області для того, аби спільно з однокласниками відсвяткувати 30-тиріччя випуску з місцевої спеціалізованої школи-інтернату.



Як повідомляє "Інформатор", фотографії зі святкування політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Перед зустріччю з колишніми однокласниками Ляшко виклав у мережу своє фото з випускного класу у військовій формі та поділився спогадами про інтернатську їдальню.

“30 років тому я закінчив школу-інтернат у Борзні. У травні були збори, тому на фото я у військовій формі. Отам, за моєю спиною – їдальня, де готували найсмачніший борщ і котлети. Пам’ятаю, наче вчора було. Як швидко летить час…”, – написав лідер Радикальної партії.

Дорогою до Борзни Олег Ляшко розповів, як склалися долі людей, з якими він сидів за однією партою, однак не зміг оминути поточну політичну ситуацію в країні та на прикладі випускників свого інтернату спробував довести абсурдність тверджень голови комітету Верховної Ради з соцполітики від “Слуги народу” Третьякової про “дітей низької якості”.

“У нас в класі було 36 учнів. Сироти, з бідних сімей чи з сімей алкашів. Але всі стали людьми. Таня Пшенична – лікар, Олег Пугач, Льоша Фесай, Льоша Олексієнко – військові, Оля Кайрот – поетеса, працює у Борзнянській інтернатівській бібліотеці, Іра Будник – вчителька. Але всі вони на старті були “діти низької якості”, бо з бідних і багатодітних сімей. Тому коли ці уроди нас принижують – вони всю країну принижують, бо у нас 90% дітей у бідних сім’ях народилися”, – розповів політик.

Ляшко навідався і до своїх шкільних вчителів. Лідер РПЛ виклав у мережу відео, де він слухає співи свого викладача іноземної мови Володимира Чубака у компанії його дружини і вчительки математики Олени Чубак. Син подружжя педагогів Олександр також був однокласником політика.

Послухайте, як чудово співає мій інтернатівський учитель іноземної мови Володимир Андрійович Чубак. Поруч його дружина Олена Михайлівна, теж моя вчителька, але математики. А їхній син Олександр - мій однокласник. Люблю їх, як рідних. Сьогодні тридцять років, як ми закінчили Борзнянську школу-інтернат. P.S. А яка у них черешенька, ммм... Gepostet von Олег Ляшко am Sonntag, 28. Juni 2020

Далі, традиційно для зустрічі випускників, Ляшко та однокласники влаштували невеличке застілля у Борзнянському кафе “Талісман”. Як висловився очільник РПЛ, випускники “подвіжували на терасі” закладу.

Зустріч однокласників. Тридцять років тому закінчили Борзнянську школу-інтернат. Було душевно... Подвіжували на терасі в... Gepostet von Олег Ляшко am Sonntag, 28. Juni 2020

Цікаво, що одна з присутніх на святкуванні – лікарка Тетяна Пшенична – є не тільки однокласницею політика, а й членом Радикальної партії.

Вона теж виклала у соцмережі фотографії з зустрічі випускників.

“Олеже, дякую за приємні моменти зустрічі, за те, що ти ніколи не цураєшся своїх однокласників! Хай нам заздрять «люди вищого ґатунку», напевно, вони не знають справжньої та щирої дружби, що бере початок зі школи”, – прокоментувала зустріч Тетяна у своєму Facebook.

Окрім цього, про дружбу та першу зустріч в інтернаті з юним Ляшком розповіла інша однокласниця – поетеса Ольга Кайрод.

“Почули, що цікавий хлопець прийшов до нашого класу, і звичайно, пішли знайомитися. Олежка одразу, при нашій першій зустрічі показав, який він толерантний і вихований. Зустрів нас, встав, кожну взяв за ручку, поцьомав нас у ручки, привітався, і так ми познайомилися. Він був з дипломатом, краватка на ньому була, не так, як наші хлопці … Траплялося йому десь підробити. Він принесе сумочку цю їжі й роздасть нам в робочій кімнаті. Ніколи він нікуди нічого не ховав. От він був такий, звичайний, простий, справжній друг”, – каже пані Ольга.

Місто Борзна Чернігівської області, де розташована спеціалізована школа-інтернат, у якій навчався політик, входить до складу №208 виборчого округу. Тут 2012 року Ляшко втретє став депутатом і вперше потрапив до Верховної Ради як нардеп-“мажоритарник”.

На довиборах по цьому округу, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року, політик знову балотуватиметься до Ради. Його висування вже підтримали десятки політичних діячів різного рівня, зокрема: Юлія Тимошенко і її партія «Батьківщина», мер Дніпра Борис Філатов і мер Чернігова Владислав Атрошенко. Сам лідер РПЛ заявляв про необхідність об’єднання проукраїнських сил у широкий фронт з метою недопущення розвалу країни чинною владою. Користувачі соцмереж також запустили флешмоб “#ЗаЛяшка”.



