Заметив подозрительные действия Китая, разведка проинформировала Владимира Зеленского о надвигающейся угрозе

Эту информацию озвучил глава СНБО Алексей Данилов в интервью УП.

По его словам, уже 25 января власти убедились, что китайский вирус - серьезная угроза, после того, как были получены данные разведки.



"Уже с 11 января, несмотря на ситуацию с Тегераном (сбитым в Иране Boeing-737 МАУ), отдельная группа уже начинала отрабатывать вирус. А с 20 января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый, каждый день это отрабатывали", - подчеркнул Данилов.



В это время Китай пытался из всех возможных стран забрать медицинское оборудование, и Украина тогда получила первое официальное письмо.

"Из того, о чем там шла речь, мы поняли, что будет в дальнейшем происходить. В то время Китай делал все возможное, чтобы из всех стран мира забрать как можно больше масок, оборудование, все, что касается защиты от инфекционных болезней. Они так же обратились к Украине, и мы сразу на это отреагировали. Знаете, что было первое письмо на Алексея Гончарука 31 января. Потом было второе, когда они на это не реагировали", - утверждает он.

По словам Данилова, после получения разведданных в СНБО поняли, что надо готовиться к эпидемии внутри Украины.

"Я им объяснял, что, ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудование... Имея эту информацию, понимание, что происходит в этой области, мы начали готовиться и готовиться очень мощно", - продолжил секретарь СНБО в общении с журналистами.



Подытоживая, Алексей Данилов выразил надежду, что Украина победит пандемию китайского вируса, и добавил, что Зеленскому озвучивали прогнозы по эпидемии каждые два-три дня.

"Информирование Владимира Александровича было с первого дня. Он сразу воспринял, что это серьезная вещь", - резюмировал он в интервью журналистам.

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