Новостворена партія громадського діяча Андрія Пальчевського забере частину виборців Володимира Зеленського

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив Володимир Цибулько.



“Андрій Пальчевський зі своєю новоутвореною партією забирає шмат електорального пирога у Зеленського, та й, навіть, в ОПЗЖ. Тож, доки у Слузі народу бавляться у продавлювання котлет через праймеріз - час втікає”, - вважає він.



Також політичний експерт позитивно оцінив перспективи новоствореної сили “Перемога Пальчевського” на всеукраїнському рівні.



“Розгорнувши повноцінну, повноформатну виборчу кампанію по всій країні до рад всіх рівнів ще жодна партія в Києві від цього не втратила, тому перспектива Києва для Пальчевського залежатиме від здатності розгорнути повноцінну кампанію до виборів рад всіх рівнів в регіонах, де він вдало поскубе Слугу Народу”, - написав В.Цибулько.