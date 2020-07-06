Бывший главный военный прокурор Украины рассказал о "политиках-лжецах" и ограблении членов Европарламента

В последнее время политики высших рангов все чаще попадают в громкие "ляпы", пишет Znaj.ua. Скандальный разговор под узнаваемым названием "корабельная сосна" главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и главы президентской фракции Давида Арахамии, диалог Михеила Саакашвили с известным украинским предпринимателем Игорем Гуменными и высказывание нардепа Галины Третьяковой о "детях низкого качества" – лишь несколько из самых резонансных "проколов". Однако, по словам главного военного прокурора Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковника юстиции запаса, кандидата юридических наук Анатолия Матиоса, отдельного внимания заслуживает еще один эпизод с участием главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

История со 100 млн долларов и "разрешение на ложь"

Одним из ярких примеров, что вскрыл всю "внутреннюю суть" некоторых украинских политиков, по словам генерал-полковника юстиции запаса, хорошо видно в сравнении с громким ограблением членов Европарламента.

Не так давно воры воспользовались отсутствием членов Европарламента, которые находились далеко от Брюсселя через пандемию коронавируса, и ограбили дом. Как минимум, у 50 членов Европарламента, когда их не было на месте, неизвестные украли компьютеры, планшеты и другие предметы.

"Во время проникновения грабителей в здание Европарламента было практически пустым. Немецкий депутат Нико Семсротт, у которого украли 2 ноутбука, назвал произошедшее большим скандалом, который пытаются замолчать. Мы почти уверены, что грабители пересмотрели все наши вещи, поскольку то, что произошло выглядело довольно грязно. У нас такое событие не замолчали бы никогда! Я убежден, что наши нардепы добавили бы к украденному, как минимум, еще по 3 портсигара, 3 магнитофона, 3 кожаных куртки…", – отмечает Анатолий Матиос.

Как подчеркнул генерал-полковник юстиции запаса, история с неизвестной судьбой 100 млн долларов, которые глава президентской фракции Давид Арахамия якобы получил за компанию в США, вызывает отдельные вопросы.

"Помню, как где-то лет 10 назад у одного нардепа, борца с коррупцией, прямо из сейфа в собственном рабочем кабинете по ул. Садовой возле ВР украли 480 тысяч долларов. Ничего не скрывал, требовал найти...хотя знал, кто эти деньги украл. И никто особо не спрашивал, откуда у него эти деньги в сейфе. А здесь у нардепа Арахамии часто начали интересоваться, где те 100 миллионов долларов, которые он получил за свою якобы ИТ компанию в США, и которые, предположительно, должны быть задекларированы здесь в Украине?", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг.

Еще одним интересным примером, по словам Анатолия Матиоса, стали выводы Оливера Халя из Университета Карнеги-Меллона, который попытался понять, при каких обстоятельствах люди более склонны терпеть политика-лжеца. Выяснилось, что "разрешение на ложь" предоставляется теми, кого люди считают "народными лидерами", которые непримиримо выступают против "элит".

"Сторонники таких лидеров считают, что их ложь является еще одним доказательством их "подлинности". На самом деле, факторов самоослепления людей гораздо больше – их можно перечислять часами. Арахамия жил в США и, надеюсь, он следит за тем что там происходит. Как заявлял Трамп: "В наших школах, наших новостных редакциях, даже в наших корпоративных залах заседаний появился новый совершенно левый фашизм, который требует абсолютной лояльности". Но вот только в США победят этих леваков, а нам надо не повторять их ошибки и избавляться от таких персон", – подчеркивает генерал-полковник юстиции запаса.