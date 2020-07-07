В вечернем эфире телеканала Newsone лидер новой политической силы “Перемога Пальчевского” спрогнозировал смену власти

“Украинский народ примет решение и будет перезагрузка власти. Я абсолютно уверен в том, что никакие “зеленые” не пройдут. Спорить не надо. Решение будет катастрофическим для сегодняшней власти, и я это подчеркиваю”, - заявил он.

Также общественный деятель и бизнесмен считает, что Зеленский находится в информационном вакууме.

“Во власти никто, особенно, первое лицо не понимает, его не информируют относительно раздраженности нашего народа, которая выльется(ред.-в результатах на выборах). И еще такая новость для президента: не пойдет голосовать молодежь на выборы. Пойдут люди взвешенные, они захотят таких же людей видеть. Им хватит уже того, что они видели”, - резюмировал А. Пальчевский.