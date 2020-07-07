Ячейка «Европейской солидарности» на Киевщине была продана соратниками бывшего президента Петра Порошенко

Об этом сообщает портал "Моя Киевщина", ссылаясь на информированные источники в центральном штабе партии Петра Порошенко в Киеве.

«Накануне старта избирательной кампании на местных выборах близкое окружение экс-президента Порошенко уже продало отделение партии «Европейская солидарность» людям Василия Хмельницкого, которые в свою очередь будут отдавать места кандидатам в обмен на травлю мэра Белой Церкви Геннадия Дикого, который на прошлогодних выборах президента публично поддерживал Порошенко», - отмечается в материале.

Кандидатом в мэры Белой Церкви в Хмельницкого хотят выдвигать Павла Козырева – бывшего мэра города Украинка.

«Изначально планировалось назначения Козырева сразу заместителем Дикого, с которым были соответствующие договоренности у представителей Хмельницкого. Но в последний момент мэр отказался от "троянского коня", похоже, поняв риски от принятия опрометчивого решения. Именно поэтому Козырева устроили начальником Белоцерковской налоговой, хотя профильного образования у него нет. В конце прошлого года обновился состав исполкома Белой Церкви, куда завели Козырева. Стоит добавить, что это произошло с подачи депутата горсовета Геннадия Джегура от партии "Европейская солидарность". Последний в свое время был председателем Белоцерковской РГА... Стоит добавить, что Джегур уже давно подыгрывал команде Хмельницкого, хотя официально представлял совсем других игроков», - говорится в материале.