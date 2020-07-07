Нардеп Илья Кива и бывший лидер бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош обменялись угрозами



Пару дней назад бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош предложил отстреливать представителей «За жизнь», поскольку под их прикрытием Россия якобы имитирует в нашей стране леворадикальный тренд.



В ответ Кива заявил, что ничего не боится и слова Яроша делают его соратников более сплоченными. Сам политик признался, что на войне научился пользоваться оружием: где надо защищался, а где надо – нападал. И не последнюю роль в этом сыграл сам Ярош. Кива считает своего оппонента смелым человек, однако и сам не считает себя трусом.

Словесная перепалка Киви и Яроша вызвала бурные обсуждения в сети. Украинцы посчитали, что такой спор не пойдет на пользу Украине, и им будет лучше заняться делами поважнее.

"Меньше бы стреляли и жили бы мирно, а то стрелять - это уже норма и многие его поддерживают, у себя почему не наведите порядок - лесов нет, дорог- нет и все живы ,наведите порядок", "Ярош, наведите порядок на западной и перестреляйте всех кто причастен к вырубке леса", "Пострелять много ума не надо лучше бы порядок в стране навели да деревьев насадили что вы сделали хорошего вы же тут живете", "От таких стрелков и в стране бардак", - писали украинцы в сети.

Ранее Politeka писала, что Ярош раскрыл коварный план Кремля, под угрозой Украина: "до 2024 года...".

Также Ярош сообщил о большой трагедии, рак неоперабелен: “держись, ты должен жить”.

Напомним, появилось экстренное обращение к Зеленскому, Ярош высказал все о спецоперации на Донбассе: «Вы за?».







